Anuel le responde a Karol G por su canción "Mi ex tenía razón": que man tan cansón

Anuel AA, expareja de Karol G respondió a esta canción en pleno concierto.

Karol G es una de las figuras colombianas más reconocidas a nivel internacional y recientemente lanzó su álbum "Mañana será bonito (Bichota Season)" , en este track list hay una particular canción, "Mi ex tenía razón", que ha sido centro de diferentes comentarios por no ser una canción tan urbana sino más bien un tributo al género conocido como tex-mex.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de muchos es la letra, pues asegura que su expareja tenía razón al decirle que no encontraría a alguien como él.

"Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón", dice la canción.

Ante esto, muchos conectan que la expareja de la colombiana es el rapero puertorriqueño Anuel, quien en poco tiempo de haber terminado su relación se dejó ver con la dominicana Yailin,, con quien tuvo una hija, Cattleya, curiosamente el nombre de la flor preferida de Karol G. el intérprete de "La jeepeta" ha lanzado diferentes indirectas en canciones y conciertos a Karol G, parece que esa relación lo marcó mucho y como expresan algunos internautas "no la ha superado".

En un reciente concierto, el puertorriqueño volvió a ser centro de atención por sus palabras antes de interpretar una de sus canciones, pues su intervención parece una clara respuesta a la canción de la Bichota.

"Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé"

Su comentario en pleno concierto ha hecho que miles de usuarios dejen su opinión en los videos que comprueban sus palabras.

"Como queda la novia Actual de Anuel AA, mijaaa?? ponga Orden xq' el Pana No supera a la KarolG", "puras patadas de ahogado", "no se da por vencido 😂😂😂 que man tan canson 😂😂", se lee en los comentarios.