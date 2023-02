No obstante, luego de conocerse que Anuel AA ya no está junto a Yailin, la madre de su hija Cattaleya, que está próxima a nacer; el cantante se pronunció sobre el tema, cosa que fue novedad, ya que, en anteriores ocasiones no dijo nada.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el cantante indicó que lo que ha hecho Melissa Vallecilla es llamar la atención y que en realidad conoció por un par de horas.

“Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin”, indicó.