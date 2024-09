Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, es un reconocido reguetonero y trapero puertorriqueño. Nacido el 26 de noviembre de 1992 en San Juan, Puerto Rico, Anuel AA se destaca por su estilo que combina reguetón y trap, y ha alcanzado notoriedad por sus letras directas y su presencia en la industria musical.

A pesar de las críticas, Anuel AA defendió su apoyo al expresidente, diciendo que su experiencia personal con Trump fue muy positiva. “ Como presidente, él es el mejor, y ya le tenía mucho respeto , pero a l conocerlo como ser humano es aún más grande”, afirmó el artista. Anuel también compartió detalles de su encuentro con Trump, elogiando su humildad y el trato recibido por su familia durante la visita. “Hoy pasé casi todo el día con el presidente en su casa, y nadie puede imaginar la humildad y la decencia con las que siempre me trata. Me impresionó aún más el trato que dio a mi familia, a mi papá y a mi esposa, incluso nos felicitó por la princesa que estamos esperando”, agregó.

Anuel AA, conocido por su influencia en el reguetón y el trap, ha declarado que no se considera un político, pero siente que es importante reconocer la realidad del momento político actual. “Yo no soy político, pero no hace falta serlo para reconocer la realidad que se está viviendo en este país”, concluyó el artista.

Este giro en el apoyo político de Anuel AA y la reacción que ha suscitado en Puerto Rico subrayan el impacto que las figuras públicas pueden tener en el debate político y la opinión pública. La comunidad sigue observando cómo estas dinámicas influirán en el desarrollo de las próximas elecciones y en la percepción de las figuras del entretenimiento en la política estadounidense.