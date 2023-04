Anuel AA usó el carro de canción con Karol G en su nuevo tema 'Mi ex' ¡Para la Bichota!

Crecen los rumores sobre si Anuel AA estaría extrañando a Karol G.

El estreno de la canción 'Mi Ex' de Anuel AA y Wisin está causando un revuelo en redes sociales, pues para los internautas, la melodía estaría dedicada a Karol G.

"Te vi con él y miraste pa'l lao, se ve que todavía me has pensa'o... Si estas con él, ¿pa' qué tú me dedica' una canción? Es más, fueron dos, ni sé cómo te da ese cabrón" dicen algunas líneas de la canción.

Siguiendo por esta línea, hay otro detalle por el que los seguidores de Karol G y Anuel AA aseguran sería una indirecta para la artista paisa, pues en el videoclip, el puertorriqueño utilizó el mismo carro que usó con 'La Bichota' para la canción que tienen a dúo 'Culpables'.