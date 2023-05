Anuel AA terminó llorando en concierto cuando Farruko oró por él en pleno show

Anuel AA no se aguantó y lloró en pleno concierto de Farruko. Fue lo más emotivo que hemos visto.

Allí vivieron el momento más emotivo que se ha tenido en los escenarios. Fue Farruko quien le dio unas palabras a Anuel y hasta se puso a llorar. "Tú y yo hemos sido marginados, criticados y juzgados. Somos quienes hemos dado la bofetada más grande. El único que juzga está allá arriba", expresó.

Mientras esto pasó, el cantante de 'Secretos' no podía contener la emoción y poco a poco se le fueron saliendo las lágrimas. Todo quedó grabado y hasta Anuel le dijo a su colega "es como un hermano. La complicidad entre estos dos, es cada vez más grande.

No solamente la música los unes, también sus orígenes. Son de Puerto Rico y han dado la pelea para demostrar que son uno de los mejores en el género de reguetón.

Recientemente cautivó las redes sociales al revelar fotos de Gianella, la hija que tuvo con Melissa Vallecilla. En el programa ‘Molusco TV’ reveló que compartió un momento muy íntimo y que está muy arrepentido de las decisiones que tomó en el pasado.

"“Con el tiempo he madurado y he aprendido. Estoy pasando tiempo con mi familia, con mis hijos. Hoy estuve con Gianella, súper hermosa, la conocí, me encantó, igual con Cattleya", expresó.