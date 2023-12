Anuel AA quiso imitar a Freddie Mercury, pero le salió mal: las redes estallaron

Anuel AA generó todo tipo de comentarios, en donde algunos se sintieron molestos por haber tratado de imitar a Freddie Mercury. Estos fueron algunos de los mensajes.

"No quiero que Instagram me elimine la cuenta, sino, con mucho gusto diría lo que pienso", "No hay comparación Freddie es el mejor", "Dios mío que ofensa para uno de los mejores artistas de la historia", "lloré de las risas esto no tiene comparación", "Me tapo un 👁️ y me tapo el otro 👁️ y nada que ver. 😂", "Ay dios mío. Peor son los del público, siguiendo ese personaje de Anuel", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Anuel AA estuvo muy mal de salud y su equipo de comunicaciones pidió que oraran por él. Tanto así, que mucho se preocuparon porque publicó una foto de él en el hospital. Sorprendió a muchos y se sumaron a la cadena de oración, para que se mejorara pronto. Y así fue, semanas después apareció más regia que nunca.