Anuel AA mostró unos 'cuquitos' y le puso mensaje a Feid: El Ferxxo no aguantó y lo habría bloqueado

Anuel AA sigue siendo el centro de las noticias, luego de que empezara a hablar sobre Karol G y Feid, su supuesto novio.

Anuel AA no para de ser noticia. Volvió a mencionar a Feid y lo hizo de una forma particular. El puertorriqueño no se quedó quieto y usó unos 'cuquitos' para poner 'Fuck Ferxxo'. Esta imagen le está dando la vuelta al mundo, porque nadie creyó que todo esto llegaría tan lejos. ¿Estarían dejando claro que quiere recuperar a Karol G?