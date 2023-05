Anuel AA haría un concierto en Colombia: ¿Quiere recuperar a Karol G a como dé lugar?

Anuel AA tiene pegado del techo a más de uno por el posible concierto que haría en Colombia.

Esta noticia ha sido el 'boom' en los últimos días, dado que, el puertorriqueño ha tratado de llamar la atención de la 'Bichota' con tremendas dedicatorias en sus redes sociales.

Luego de su ruptura con Yailin empezó a cantar la canción que sacó con su 'bebecita' y ahí más de uno quedó impresionado por todo lo que decía en pleno en concierto.

Ahora volvió a ser tendencia por un supuesto concierto que daría en Colombia. Así lo expresó la cuenta de Instagram 'Conciertos Colombia Oficial', quien también afirmó que hace 4 años realizó el 'Culpables tour' que lo hizo junto a Karol G.

Hasta el momento no se sabe nada del tema, pero lo que sí se tiene claro, es que la paisa no estaría muy contenta luego de todas las declaraciones que dio en su más reciente concierto.

Los comentarios no se hicieron esperar luego del anuncio que hizo dicha página y muchos se burlaron de lo que estaban afirmando.

"Ni con boleta regalada y aunque me paguen", "Rezando para que nunca nos toque un ex como Anuel", " Ya mismo me programo para no ir", "Yo no iría a un concierto de ese man ni que me lo regalen", "El que vaya deja de ser colombiano", entre otros.