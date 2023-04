Anuel AA enternece las redes con fotos de la hija que tuvo con la colombiana: ¡Pero qué belleza!

Anuel AA enterneció las redes luego de publicar sus primeras fotos con su hija Gianella.

Anuel AA no cabe de la dicha y publicó las primeras fotografías con su hija Gianella , que tuvo con Melissa Vallecilla. El puertorriqueño está más feliz que nunca, así lo confirmó en una reciente entrevista. Allí confirmó que había conocido a su niña, a quien negó en varias ocasiones.

En el programa ‘Molusco TV’ reveló que compartió un momento muy íntimo y que está muy arrepentido de las decisiones que tomó en el pasado.

"“Con el tiempo he madurado y he aprendido. Estoy pasando tiempo con mi familia, con mis hijos. Hoy estuve con Gianella, súper hermosa, la conocí, me encantó, igual con Cattleya", expresó.

Asimismo, dijo que "¿qué carajos estoy haciendo?’, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida, no quería ver a la nena, pero Dios es demasiado bueno y cuando nació Cattleya dije tengo que ir a ver Gianella", finalizó.

Por lo cual, varios lo criticado por cómo pensaba anteriormente. Además, porque el día que salió la prueba de ADN y se confirmó que Emmanuel Gazmey, era el padre, las cosas cambiaron para él. Sin embargo, algunos no perdonan que no haya querido a la niña desde un principio.

"Es un poco hombre que negó a su hija desde siempre", "Ojalá ella pueda crecer con su figura paterna", "Yailin debe estar retorciéndose de la rabia", "Ese se la pasa regando hijos", "Después de negarla hasta más no poder", "Este se puede dar la mano con lowe león", entre otros.