Anuel AA dijo que la bebé de modelo colombiana sí es su hija, pero lanzó pulla: "solo fue una noche"

Allí aclaró que realmente nunca tuvieron algo y que solo fue una noche que estuvo con Vallecilla. Asimismo, reiteró que él nunca dejaría ni abandonaría a su bebé. Además, desde el nacimiento de su pequeña, que tuvo con Yailín, la vida le cambio y tiene otra perspectiva.

“No puedo ni dejaré nunca una hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Gianella es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, expresó Anuel AA.

Más adelante, aseguró que Melissa era mentirosa al afirmar que ellos habían estado más de 10 meses juntos. "Ella salió con mucha maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses cuando yo solo la vi 4 o 5 horas nada más. Dije que era una mentirosa en un directo porque solo fue una noche y también digo que eso fue cuando yo todavía no conocía a Yailín y ya había cortado con Karol G. Llevaba casi un año soltero”