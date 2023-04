Anuel AA cantó 'Mi ex' en los Latin AMAS, la canción que sería para Karol G

Anuel AA la rompió al cantar por primera vez su nueva canción 'Mi ex'.

Anuel AA ha sido tendencia en las últimas semanas por las canciones que ha escrito, y que serían para Karol G. Recientemente lanzó 'Mi ex' y muchos empezaron a asegurar que es para la 'Bichota' , con quien duró varios años y que al parecer no la ha podido olvidar. Los internautas se fijaron en la letra, y dicen que el cantante puertorriqueño ya no puede ocultar que la extraña.

"Te vi con otro y miraste pal' lao. Se ve que todavía me has pensao'. Que chimba mami yo no te he olvidao. Aunque reconozco que yo fui el del foul. Aunque borraste mi número, sé que lo tienes en tu memoria. Se que ese Instagram falso eres tu bebé mirando mos historias", dice la canción con Wisin.

Se estrenó el pasado 20 de abril, ya es #5 en las tendencias de música en YouTube y cuenta con casi 2 millones de visualizaciones. A la canción le ha ido tan bien, que decidió cantarla en los Latin American Music Awards (AMAs).

Hay que recordar que, hace poco los internautas no se quedaron quietos y buscaron una foto de Karol G y Anuel AA.

La paisa aún conserva varias imágenes con su expareja y varios quedaron impresionados por el tipo de captura que tienen en Instagram. Se trata de una fotico de ellos dos en la cama, en donde ella está desnuda y Anuel abrazándola en una esquina.

La captura le dio la vuelta al mundo por ser muy sensual. Esta imagen es del 2018, cuando aún el puertorriqueño y Karol G estaban en su mejor momento de la relación. A lo que varios fans, no perdieron oportunidad para comentarla y hasta 'taguear' a Yailin, expareja reciente de él