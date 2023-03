Antonio Banderas le huye al matrimonio: "no me quiero casar, lo hice dos veces y me salió muy caro"

Al parecer, el artista se arrepiente de las dos ocasiones en las que ha estado casado.

Lee también: Antonio Banderas celebra su cumpleaños número 62 años con una latina casada, ¿son novios?

Otro de los aspectos que ha marcado la vida del reconocido actor son sus relaciones amorosas, pues ha estado casado dos veces y al parecer de acuerdo a lo dicho por él en una entrevista, ese "error" no lo vuelve a cometer.

Actualmente, Antonio Banderas sostiene una relación amorosa con Nicole Kimpel y a pesar de que son muy felices y llevan más o menos ocho años juntos, el actor fue muy claro al decir que no pasará nuevamente por el altar, ya que no le fue muy bien en las anteriores ocasiones.

"No, no me quiero casar... Ya me he casado 2 veces y me ha salido muy caro todo" fueron las palabras de Antonio Banderas.

Dichas declaraciones llegan en medio de los rumores de un supuesto compromiso entre Nicole y Antonio, situación que a parecer no va a suceder o no por el momento.

¿Quiénes fueron las esposas de Antonio Banderas?

En 1987 Antonio Banderas llegó al altar en compañía de Ana Leza, una mujer con la que luego de tener un noviazgo de seis meses decidió dar el siguiente paso, sin embargo, el amor solo duró nueve años y en 1996 se separaron.

Su segunda esposa fue la actriz Melanie Griffith, estuvieron juntos desde 1996 hasta el 2014 y fruto de su amor nació su hija Stella del Carmen.