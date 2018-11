Durante años la orientación sexual de Maluma ha sido cuestionada tanto por los medios de comunicación como por sus seguidores; pese a que el mismo artista se ha encargado de desmentir los rumores de su supuesta homosexualidad dejando en claro, eso sí, que respeta mucho a la comunidad LGBTI.

Sin embargo, ahora su colega y compañera de jurado en La Voz México, Anitta, fue quien habló de la orientación sexual de Maluma al ser cuestionada sobre si conocía sus preferencias sexuales.

Durante la alfombra de los Latin Grammy, celebrados el pasado 15 de noviembre, una periodista del programa mexicano De Primera Mano aprovechó la oportunidad para hacerle a la cantante brasileña la mencionada pregunta, a lo que ella contestó: “Yo creo que a él le gustan las mujeres y creo que no hay problema si le gusta otra cosa también. Maluma no tiene esos prejuicios con nadie”.

Por otro lado, el último cambio de look del intérprete de ‘Mala mía’ levantó todo tipo de chistes. Además de que se le comparara con el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain, a Maluma le llovieron comentarios como: “Qué hermosa muchacha”, “Muy linda está la mona”, entre otros.

No es la primera vez que pasa, en varias de sus fotografías aparecen diferentes mensajes en los que se refieren al cantante urbano en femenino. Aunque él nunca se ha manifestado al respecto, su tía materna Yudy Arias dijo en el programa de Telemundo ‘Suelta La Sopa’ que a su sobrino poco o nada le importan esta clase de comentarios.

“Les voy a decir una cosa para que se desanimen de una vez, a él no le afecta eso. Así le critiquen la bota, el pelo, si dice, si no dice. No pasa nada. Que cada uno se desahogue del veneno que tiene en su corazón“, expresó.

