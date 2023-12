La reina del funk brasileño cierra el año con broche de oro, entregando un último regalo musical: "Joga Pra Lua".

¿Cómo le fue a Anitta en el 2023?

El 2023 ha sido un año monumental para Anitta, coronado por actuaciones icónicas y un éxito sin precedentes a nivel mundial. Desde su deslumbrante participación en "TikTok in The Mix", donde más de 17,000 personas agotaron las entradas para verla en vivo, hasta su impresionante aparición en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el "Kick Off" Show de Pepsi®, donde cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo con su sencillo debut 'Funk Rave'.