Anitta cree que todos sus novios la han engañado: "pero eso no me importa"

El presentador quiso saber un poco más y preguntó si acaso ella también era infiel siempre, ahí Anitta recordó una de sus historias de amor.

"Había uno que yo estaba segura de que me engañaba, me traicionaba; pero yo no tenía ganas de traicionarlo y yo no lo traicionaba. Pero yo le decía: <mira, yo sé que tú me traicionas> y él <no, yo no> y yo le decía <tranquilo, puedes hacerlo>".

Anitta asegura que ese tipo de cosas no le importan tanto, que en realidad le importan más otras cosas, como que la traten bien, que no haya más secretos, que la hagan sentirse amada.

"Si están haciendo que yo me sienta amada y tú me tratas bien, okey, puedes foll*# con quien tú quieras", concluyó para dejar en claro que le gusta que la traten como una reina