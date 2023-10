La brasileña confesó que a su canción 'Downtwon' le hicieron el feo, porque dijeron que no era buena. Por lo cual, ella se achantó y pensó que a nadie le iba a gustar. También quiso contarla con Karol G, pero no se dio. Luego J Balvin le escribió y le dijo que le gustaba mucho la producción musical, y ella sorprendió que por fin a alguien le llamara la atención.

"Sky se lo mostró a J Balvin. Yo estaba muy triste porque me venían diciendo que la canción no era. Yo le había enviado a varias personas, porque quería cantar con Karol G y me dijeron que no. El mismo día que yo estaba triste y me dijo 'esta canción es increíble'", expresó Anitta.

Luego la artista aseguró que J Balvin le dijo que cantaran juntos en aquel sencillo. Por lo cual, ella se atacó a llorar al escuchar que su sueño se iba a ser realidad. " Así fue como J Balvin cambió mi vida".

Frente a esto, los fans dijeron que no podían creer esto, porque 'Downtown' es una canción muy buena. En cinco años ha logrado recaudar más de 700 millones de visualizaciones en YouTube.