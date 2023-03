Angeline Moncayo critica a Carolina Cruz: "comentario desafortunado, salen a relucir vacíos propios"

"Decidí pronunciarme sobre este tema que sé que a muchas las afecto de forma muy personal" empezó diciendo Angeline Moncayo.

Para la exesposa de Lincoln Palomeque quitarse los implantes se ha convertido en una moda, pues cuando la primer mujer habló sobre el tema, las demás empezaron a sacar citas para hacer lo mismo.

"No, entonces, mi depresión es lo que yo tengo. Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma", dijo Carolina Cruz.

Claramente el comentario de Carolina Cruz molestó a varias mujeres entre ellas, la reconocida actriz Angeline Moncayo, quien padeció del extraño síndrome y ahora vela por quienes atraviesan por dicha enfermedad.

Para Moncayo mujer las palabras de Carolina Cruz fueron inapropiadas, razón por la que decidió mostrar su apoyo y pedir perdón a las mujeres que se sintieron afectadas por las palabras, pues para ella sí bien el proceso ya es doloroso, lleno de miedos y juicio, nadie tiene por qué opinar y menos cuando no se tiene el conocimiento necesario.

"Es muy desafortunado que el mismo venga de una mujer pero debemos entender que con esto salen a relucir muchos vacíos propios que a veces por miedo, dejamos salir de formas inapropiadas y personalmente creo que en muchas ocasiones cuando se señala a los demás de quien estamos hablando la gran mayoría de veces, es de nosotros mismos", escribió Angeline Moncayo.

Asimismo, indicó que en la actualidad las mujeres se sienten más femeninas que hace algunos años, pues ahora no solo se trata de cuerpos y belleza, sino de derechos, aprendizaje y muchas cosas más.