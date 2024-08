Ángela Aguilar y Christian Nodal conmemoraron su amor en una ceremonia civil íntima que tuvo lugar en la histórica Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Este enlace matrimonial, que ha despertado gran interés y emoción entre sus seguidores, fue un evento caracterizado por su elegancia, tradición y un sentido homenaje a los ancestros de la familia Aguilar.

Ángela Aguilar, de 20 años, ha expresado abiertamente su deseo de que se respete su vida personal y su relación con Nodal. En declaraciones recientes, la joven cantante pidió que se les permitiera vivir su amor sin ser juzgados prematuramente, destacando que ambos están en una etapa de aprendizaje y crecimiento, tanto personal como profesional.

"Soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión... No hay nada malo en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos. Denos una oportunidad, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho", comentó Ángela Aguilar, subrayando su deseo de que se respete su privacidad.

El noviazgo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido uno de los más comentados de la industria del entretenimiento en los últimos tiempos. La rapidez con la que ambos han llevado su relación a un nivel más serio, desde el compromiso hasta el matrimonio, ha sido motivo de especulación constante.