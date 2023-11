Andy Rivera tendría nueva novia: posó con misteriosa mujer, ¿Lina Tejeiro es historia?

Los dos están muy acarameladitos y crearon los rumores de nuevo romance. Andy la etiquetó y dice que es una colombiana que vive en Medellín y aparece como 'tsu.hung' en Instagram. Sin embargo, no se sabe si realmente sea para un video o si ya están más que enamorados y Lina Tejeiro ya es historia.

Frente a esto, el mismo papá, Jhonny Rivera, le respondió a la foto diciendo que sí es posible enamorarse más de una vez en la vida. Y después de esto, algunos internautas comentaron.

"Claramente, el primer amor es hacia Dios", "Siempre que nos enamoramos, es un amor muy diferente, así que sí", "Es totalmente posible, y cuando es con madurez es mucho mejor", "No sé, yo creo que no", "No, puedes tener sentimientos lindos pero amar como la primera vez, nunca", "Si es posible, pero cada amor, dejará una huella distinta en tu memoria y corazón", dijeron algunos.