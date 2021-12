Andy Rivera se hizo un cambio extremo ¿Le queda ese color?

"Igualito al liendroso”, “lo amo, pero no me gustó”, “ me gustaba más antes, igual se ve guapo”, se lee en la plataforma.

Andy Rivera saltó a la fama gracias a su tema ‘Te pintaron pajaritos’, tema con el que fue ganador en los Premios Nuestra Tierra en el año 2013.

Además, en redes los ciber usuarios lo tienen muy presente por su relación con Lina Tejeiro, que, aunque se terminó hace un tiempo, aún hoy en día sigue dando de qué hablar.