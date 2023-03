Andy Rivera posó al lado de una mujer en medio de la playa: ¿Se acabó la soltería?

Algunos afirmaron que querían estar en su lugar, pero otros dijeron que no se veía bien con ella.

Ha sido un éxito total para la música popular, ya que cuenta con más de 120 millones de reproducciones en YouTube. Actualmente, es #22 en el top de vídeos musicales de la plataforma.

Recientemente, fue tendencia, porque él habría reaccionado a toda la película entre Lina Tejeiro con 'El Mindo'. A través de un video que publicó dijo “Yo te llevo flores si de eso se trata... desde que te besé me dejaste la vida en alta". Sin embargo, Andy Rivera ya estaría muy contento en un proyecto o con una mujer.

En su Instagram publicó dos fotos donde se ve muy 'acarameladito' con Valeria Duque, quien es comunicadora social y modelo. Algunos afirmaron que querían estar en su lugar, pero otros dijeron que no se veía bien con ella.

El intérprete de 'Alguien Me Gusta' publicó la ráfaga de foto con la siguiente frase: "No te sientas mal que ya no es ilegal". ¿Será que está confirmando relación o es marketing?

El 'post' ya cuenta con más de 110.000 likes y 786 comentarios.