Andy Rivera le envió contundente mensaje a seguidor que quiso ofenderlo: más de uno lo apoyó

Un internauta le dijo lo siguiente. "Salud mental... verte para un barrio humilde a ver quién sufre de eso y se acuestan sin comer". Por ello, él le respondió de una, sin pelos en la lengua.

"Yo vengo de un barrio humilde de Bogotá y de Pereira, además del campo. Yo vivía en una vereda con mi abuelita y ella partía el tablero para enseñar. Yo sé que es venir de allá y nunca me ha definido cuánto hay en una cuenta de banco. Realmente esto no lo entiende, sino el que lo vive, porque entiendo que no lo puedas entender", explicó.

A lo que varios dijeron que, entendían por lo que estaba pasando y aseguraron que lo escucharon muy sincero con cada una de las palabras que estaba diciendo.

Además, otros aseguraron que iban a rezar por él, para que pueda sanarse y seguir con todos los proyectos que tiene. Asimismo, también lo comprendieron y le dijeron que tuviera mucha fe en medio de los comentarios negativos.