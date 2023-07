Andy Rivera confundió a más de uno al posar junto a mujer rubia: "6 meses más de terapia para Lina"

Andy Rivera llamó la atención con una curiosa foto junto a una mujer rubia.

A través de sus historias en Instagram, mostró que le estaba agarrando la mano a una mujer, mientras ella estaba acostada en el sofá. Allí escribió una frase muy particular, que fue lo que más llamó la atención. "Ver dormir a la persona que más te gusta al lado tuyo, como despreocupada de todo, es lo más chimba".

Aunque no se sabe quién es la mujer, también los internautas aseguraron que aquella imagen no es de él y que solo la sacó de Twitter.

Además, porque detallaron que no se le veía ninguno de los tatuajes que tiene en sus manos. Por lo que, los comentarios no se hicieron esperar y hasta mencionaron a Lina Tejeiro.

"Seis meses más de terapia para Lina", "Pues ojalá y haga su vida", "Y para saber que es una foto descargada de Google", "No dijo que no estaba listo para el amor todavía", "Ahora la mamá se la espanta", "Mi formación con el FBI indica que no es su mano", "Ese no es él, es una imagen y el reflexiona en ella", "¿Y el tatuaje de la mano?", entre otros mensajes.