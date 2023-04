Andrés Toro rechazó papeles por cumplir la palabra de Dios: "no puedo ir en contra de mi conciencia"

En medio de lo que ha sido su obra de teatro 'El plan', historia contada en compañía de sus dos colegas Rafael Zea y Santiago Alarcón, un video de Andrés Toro en Internet se está haciendo viral, pues en él, el actor habla de cuándo y cómo comenzó su conversión.

Según él, todo inició cuando empezaba en la actuación y fue invitado a un "encuentro", espacio donde encontró la paz que no tenía y sintió la necesidad de leer la palabra de Dios (Biblia).

Dentro de ese cambio, Andrés Toro se refirió a su profesión, pues ha tenido que rechazar personajes homosexuales, pero no porque sea homofóbico, si no porque su religión no se lo permite, ya que para él "hacer ver el homosexualismo como bueno para una persona cristiana no esta bien".

Por estas decisiones, el actor ha recibido cientos de criticas, sin embargo, él asegura que no los hace porque van en contra de lo que cree y lo que está escrito en la Biblia, esto sin dejar de lado sus propias convicciones.

"Ese tipo de cosas que están claras en la palabra de Dios, yo no puedo ir en contra de mi conciencia" aseguró.