Andrés Toro emocionó a fans de Ana de Nadie al publicar foto inédita con Adriana Arango

La producción de 'Ana de Nadie' se ha robado el corazón de todos los colombianos.

En esta ocasión, el actor Andrés Toro, emocionó a todos los fans de la novela por una fotografía que subió junto a Adriana Arango. En la producción ellos son Luciano Ucros y Violeta, quienes fueron novios en su juventud, pero la vida los separó. Y como si fuera poco tuvieron una hija, pero él no sabe de esto.

Los seguidores de Andrés, le preguntaron por una foto que nadie haya visto de él con Adriana y la mostró. Ellos estaban en el bar, donde grabaron parte de la novela y enloquecieron a todos los fanáticos de 'Ana de Nadie'.

Afuera de las cámaras, ellos no son los únicos que disfrutan de aquellos momentos. Recientemente, Paola Turbay ha causado más de uno risa, luego de confesar cómo le dice a 'Joaquín' (Sebastián Carvajal) en 'Ana de Nadie. "My pollo con repollo. Yo le digo my chicken, re chicken".

Los comentarios de aquel video se fueron de creativos y afirmaron, que Sebastián era un pollito que querían todas en sus casas.

"Ese pollo no tiene presa mala", "El Sebis con penita 😂 pollo repollo", "Tan linda, Paola describiendo a su pollo","Paola es un cuento a parte", "Me encantan", "Amo su carita de felicidad","Espero que queden juntos", fue lo que dijeron algunos.