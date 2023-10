Andrea Valdiri y Felipe Saruma están más tragados: él presumió cómo amaneció con ella

Hace un par de horas, Felipe Saruma dejó ver que estaba cenando con Valdiri. En la mesa se pudo observar la cantidad de comida que tenían y también una sonrisa en la bailarina. Además, que el joven de 24 años la señaló y levantó la mano para decir que están en su mejor momento.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Desde hace un par de meses empezaron los rumores de una posible separación entre Valdiri y Saruma. Todo comenzó porque ella no volvió a ponerse el anillo. Luego, explicó que era porque ya no le queda y prefiere guardarlo a que se le pierda. Después no se les volvió a ver juntos y esto generó más sospechas de ruptura.

En 'Amor y Amistad' subieron un video, como una videollamada, y allí se veían muy radiantes y calmaron a quienes decían que ya no estaban juntos. Sin embargo, después volvieron a despertar rumores porque Valdiri confesó que se va a mudar a Barranquilla. A medida que fue mostrando su apartamento y no se vio a Saruma.

Luego Felipe salió en un par de videos junto a Adhara, la hija menos de Andrea. Lo curioso fue que posaron en el mismo apartamento donde se encontraba Valdiri. Más de uno se ha confundido con toda esta historia, pero con el viaje a Europa, confirman que están mejor que nunca.