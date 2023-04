Andrea Valdiri y el momento gracioso que pasó por no saber inglés: "yo de esa mon… no sé"

Andrea Valdiri divirtió a más de uno por lo que vivió en Estados Unidos.

Sin embargo, ella dijo que ocurría algo y no tenía nada que ver el evento. Ahí fue cuando dijo que no sabía nada de inglés. Por lo cual, tuvo varios problemas en dicho evento al que fue invitada.

“Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular; tren que vuela, avión que va, mejor dicho. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave. Te lo juro, me llamaron para una entrevista y le dije a la señora 'No entender, no entender'”.

Luego, se reunió con su Saruma y otra persona que los acompañaba en el viaje. Ninguno paraba de reír, porque era muy gracioso todo lo les pasó antes de llegar al país americano y durante el evento.

Como Andrea no pudo contar su historia, le pidió a su amigo que la dijera. Él dijo que una señora en el avión, le preguntó a Valdiri que si podía irse a en la silla de emergencia. Y ahí la bailarina miró al hombre, que venía con ella, y le dijo "¿Qué?"

Luego la mujer del avión dijo que si no sabía inglés, no podía hacerse en aquella silla. Y su esposo le dijo a Andrea que ella solo debía decir 'yes', pero la famosa colombiana no entendía ni pío del idioma. Y para rematar ella, Valdiri dijo "“¡Ay, flaca, yo de esa mon… no sé!".

Al finalizar el video, donde contó todo, dijo que ella repitió en el Colombo Americano seis veces el mismo nivel.