¿Andrea Valdiri se burló de Felipe Saruma? Le llovieron críticas y defendieron al influencer

Andrea Valdiri subió particular video, en vez de entretener causó disgusto en los fans.

Sin embargo, luego de que regresaron a Colombia, no se les volvió a ver juntos y esto aumentó más los rumores de que ya no estaban juntos. Solo bastaron unas semanas, para que ellos confirmaran que ya no estaban juntos y que decidieron terminar con su matrimonio de varios años.

Te puede interesar: Andrea Valdiri mostró su mejor pinta para esta Navidad: de lo que se perderá Felipe Saruma

Después de esto, Valdiri y Saruma se han dedicado a sus proyectos, en donde han tenido que encontrarse. A pesar de esto, se sabe que terminaron bien la relación y que se la llevan bien, a pesar de lo que sucedió.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ella habló del colágeno, ¿se burló de él?