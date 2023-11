Andrea Valdiri se alejó del mundo tras separación con Saruma y dejó sentido mensaje

Te puede interesar: Andrea Valdiri ya habría firmado divorcio: se conoció supuesta foto de ella en notaría

Sin embargo, llegó al final luego de casarse por la iglesia y jurarse amor eterno. "Que nada más mostraba lo bueno de la relación, pues sí, uno trata de dar un ejemplo bonito de amor".

Aunque los seguidores en su momento sospechaban que ya no estaban juntos, ellos no habían mencionado nada al respecto. Solo se fueron de viaje a Europa y pasaron los mejores últimos días juntos. Cuando volvieron a Colombia no se les volvió a ver y esto hizo que aumentaran los rumores de separación.

Solo bastaron unas semanas para que ellos afirmaran que se divorciaron. En medio de esta situación, se conoció una foto donde Valdiri estaría firmando el divorcio. Muchos quedaron sorprendidos por cómo sucedieron los hechos.