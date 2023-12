Andrea Valdiri mostró sus looks navideños y dejó impactados a todos, ¿La nueva Kim Kardashian?

Andrea Valdiri mostró lo feliz que está y enamoró a sus seguidores con un vestido plateado para esta Navidad 2023.

En octubre hicieron un viaje como una pareja feliz, porque lo que no sabían los seguidores, era que desde junio ya no eran pareja cuando se fueron para el dicho continente. Estuvieron en tremenda fiesta de Halloween y nadie sospechaba que ya no eran esposos. Sin embargo, cuando volvieron a Colombia, no se les volvió ver junticos.

Hasta que la misma Andrea Valdiri confirmó que desde hace meses ya no estaban. Por su parte, el santandereano dijo que pasó los mejores días de su vida con ella y que extrañará a las hijas de ella, Isabella y Adhara. En medio de esta situación, cada uno ha triunfado en sus proyectos y así lo han demostrado en redes sociales.

Andrea Valdiri, ¿cómo se vistió para Navidad 2023?