Andrea Valdiri mostró su mejor pinta para esta Navidad: de lo que se perderá Felipe Saruma

Andrea Valdiri impactó a todos con su look Navideño y mostró cómo lo creó.

Andrea Valdiri es una reconocida bailarina que ha dado de qué hablar por su belleza y también por la relación que tuvo con Felipe Saruma. En su momento sorprendieron a muchos porque se les veía muy felices y fue de un momento a otro que confirmaron que ya no estaban juntos. Luego de unos años de matrimonio, decidieron terminar y seguir en sus proyectos juntos.

Luego de su viaje por Europa, en el que disfrutaron de una gran fiesta de Halloween, no se les volvió a ver y esto incrementó más las sospechas de que habían terminado. Cuando confirmaron que realmente ya no eran esposos, la noticia dejó a muchos con la boca abierta, ya que, a pesar de que se creía que podía pasar, tenían fe que no sucediera.

Después de este suceso, los dos han estado enfocados en sus proyectos y también en su familia. Aunque querían verlos más juntos, se quedarán con los recuerdos de aquella linda relación que tuvieron.

Andrea Valdiri, ¿cuál fue su look navideño 2023?