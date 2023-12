Andrea Valdiri hará tour por todo Colombia en 2024 y reveló detalles de su vida

"Me estoy preparando para un tour en 2024 que hace mucho no podía sacar con un equipo muy bonito y hay cosas que a uno no le salen, pero le toca luchar a uno hasta que se den", expresó Andrea Valdiri.

Asimismo, dijo que "se me hace raro volver a bailar, yo llevo más de dos años sin bailar porque no me sentía cómoda, estaba gordita, me dolían las rodillas, me cansaba rápido, los movimientos no se veían chéveres, pero ya estoy más juiciosa y en 2024 vienen cosas bonitas".

Hay que destacar que, Valdiri ha mostrado en redes sociales lo feliz que está con toda su familia. Pasó el día de Velitas junto a sus seres queridos y lo que más llamó la atención es que Felipe Saruma estuvo la mayor parte solo.