Andrea Valdiri despejó la dudas de separación con Felipe Saruma.

Con el pasar de los días, se iban creando más intriga sobre lo que pasó entre ellos dos. Porque el pasado 16 de septiembre, fecha en la que se celebra 'Amor y Amistad' hicieron una videollamada, en donde se les veía muy sonrientes.

Sin embargo, después de aquel día no se les volvió a ver. Por lo cual, los internautas no perdieron oportunidad para hablar de ello y crear el rumor de que ya no están juntos.

Ahora bien, luego de tantas especulaciones, por fin Andrea publicó una foto junto a Felipe Saruma, en donde están muy felices grabando lo que sería un nuevo video de la bailarina.

Se ve más feliz que nunca al influencer de 24 años, quien se ha destacado por estar siempre en los peores momentos de Valdiri. Además, porque se lleva muy bien con las hijas de ella, Isabella y Adhara.

En sentido, estarían en su momento y más ahora que empezarán una nueva vida en el apartamento en Barranquilla. En los últimos, días han mostrado cómo está quedando y aunque le han llovido críticas, ella sigue muy contenta con este proceso.