Los regalos de Andrea Valdiri a sus trabajadores en navidad

Andrea Valdiri ha tenido una montaña rusa de emociones en las últimas semanas, pues recientemente se divorció de Felipe Saruma, también creador de contenido, con el que duró cerca de tres años, de los cuales un año y siete meses fueron esposos.

Las razones de la ruptura no han sido reveladas por ninguno de los dos, sin embargo, cada uno hizo un video para contar un poco de su versión. Andrea dijo: "Yo no tolero la hipocresía. Una relación es de dos, no de tres, ni de cuatro". Mientras que Felipe aseguró que: "Uno a veces comete errores. Andrea Valdiri y sus hijas son lo mejor que me pudo pasar en la vida".

Por otra parte, la bailarina aseguró tener inseguridades con su cuerpo y decir que la celulitis en sus piernas le ha jugado en contra, pero que el ejercicio y los cambios de hábitos son algunas de las acciones que ha implementado para mejorar su autoestima.

Un día antes de la navidad, Valdiri decidió sorprender a sus trabajadores con lujosos detalles, la influencer dijo que lo hacía como una muestra de agradecimiento a sus colaboradores por su gran desempeño y lealtad. Los regalos fueron: una moto, un celular, un parlante y algunos juguetes para quienes son padres.

La moto se la ganó Josué Solorzano a quien Andrea calificó como: "El mejor empleado del año".

El emotivo momento fue compartido en su cuenta de Instagram, donde Valdiri se llevó cientos de elogios de parte de sus seguidores por este noble gesto.