Sin embargo, no todo fue siempre color de rosa para la influenciadora, pues antes de convertirse en lo que es ahora, tuvo que pasar las duras y las maduras, había noches de no dormir, lágrimas de frustración y momentos donde sentía que no podía más, aun así, como toda mujer colombiana sacaba una sonrisa y continuaba adelante para cumplir su sueño y el de su pequeña hija.

Los primeros comienzos de Andrea Valdiri en los medios de comunicación, fue cuando representó al Atlántico en el certamen de belleza de Señorita Colombia en el año 2015, desde ese momento ella tenía claro que llegaba para quedarse en el mundo de la farándula.