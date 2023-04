Anahí y su mensaje a su esposo por 11 años juntos ¿Quién es el cuarentón afortunado?

Al parecer, la pareja está cumpliendo 8 años años de casados y 11 de relación amorosa, una fecha especial en la que la mujer aprovechó para enviarle un amoroso mensaje en el que le agradeció por la familia que han construido, el amor y la felicidad que le ha brindado.

"Feliz aniversario ! ❤️ Hace 11 años decidimos caminar esta vida juntos… ( y hace 8 , el mismo día 25 de abril /2015 nos casamos ) Hoy somos una familia llena de amor y cada mañana no hay nada q me de mas felicidad que despertar y abrazarte a ti y a nuestros 2 bebés que son nuestra vida entera. Amor mío , solo le pido a Dios salud y tiempo, mucho tiempo !! Gracias por todo lo q le has dado a mi corazón. Si de algo puedes estar seguro es que aquí estoy para ti Siempre ! Infinito! ♾️❤️ Te amo.", escribió Anahí Puente.

¿Quién es el esposo de Anahí Puente?

Su nombre es Manuel Velasco tiene 43 años y es un reconocido político mexicano, donde su cargo como exgobernador de Chiapas y Senador de la República han sido de sus puesto más sonados.