¿Qué fue lo que dijo Anahí antes del último concierto de RBD?

El reencuentro de RBD fue todo un éxito a nivel mundial, pues la agrupación mexicana marcó un importante lugar en el corazón de millones de fanáticos, pues seguidores de diferentes generaciones asistieron a sus shows, los cuales fueron un éxito total en ventas. Algunos de los países por los que estuvieron presentes fueron: Estados Unidos, Brasil y México.

Con el 'Soy Rebelde Tour', Anahí, Dulce María, Maite, Christian y Cristopher avivaron los sentimientos de varios colombianos, pues la banda también visitó el territorio cafetero e hicieron presencia en Medellín, sus shows tuvieron lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

En la gira de la banda, Anahí fue una de las protagonistas y varias veces se robó la atención del público por su increíble talento, pero uno de los momentos más llamativos fue cuando subió a sus dos hijos al escenario y compartió con ellos.

Sin duda alguna, este 2023 fue un año de muchas emociones para RBD y con la llegada del fin de año también se aproxima su última presentación, por lo que Anahí quiso dejar un emotivo mensaje en sus redes sociales, la artista escribió: "¡Gratitud total ! Que suerte poder volver a conectar con sus corazones una vez más en esta vida, ha sido toda una aventura. Soy Rebelde Tour me llenaste de sorpresas , de alegrías, de retos".

Posteriormente, la artista se refirió a su familia e indicó que: "Pude mostrarles a mis hijos esa parte mía que ellos no conocían y hasta subirlos a cantar rebelde. Pude compartir con el amor de mi vida, Manuel Velasco Coello, momentos inolvidables siempre juntos. Pase por mil pruebas: COVID , riñones , influenza … todo. Pero todo todo valió la pena".

Finalmente dijo: "Me atreví a hacerlo, a enfrentar mis más grandes inseguridades del pasado y lo logré. Puse mi corazón completo en cada show, en cada canción y en cada sonrisa. Y me regalé a mi misma lo más bonito , volver a creer en mí y en que puedo con todo. Me llevo lo más bonito para siempre en el alma. Gracias por todo, por cada estrella en la frente, por cada sombrero rosa, ha sido un honor. RBD te amo por siempre. Nos vemos mañana en el último show. Soy Rebelde Tour".