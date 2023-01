A Anahí, de RBD, no la dejaron cantar 'Sálvame' en un bar ¡La dejaron en visto!

Anahí pidió el micrófono, pero no se lo dieron.

Por estos días las redes sociales de Anahí Puente, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y el mismo Poncho Herrera, quien ya indicó no hará parte de la Gira Soy Rebelde World Tour, son de los sitios más observados, pues los seguidores quieren ser los primeros en enterarse de cualquier nuevo detalle de la agrupación.

Ahora bien, en medio de dicha situación, los internautas se encontraron con un suceso bastante triste, pues una de las actrices más queridas de 'Rebelde' fue ignorada en una discoteca de México.

De acuerdo a medios internacionales, Anahí Puente se encontraba disfrutando de un buen momento en una discoteca cuando el DJ de la fiesta decidió poner el reconocido tema 'Sálvame', una situación que alegró el corazón de la recordada Mia Colucci, quien de inmediato pidió el micrófono para cantar el tema y alegrar a los asistentes.

Pese a lo que muchos pudieran pensar, la petición de la actriz y cantante no fue concedida, quizás porque la información no llegó hasta el DJ o porque él no quiso involucrarla en el show, claramente la cara de Anahí fue de tristeza, aunque ella no perdió el impulso y se gozo el momento.