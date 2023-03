Ana y Horacio deciden separarse; la esposa del arquitecto descubrió toda la verdad

Dolida, Ana Ocampo tomó la decidió terminar con 25 años de matrimonio.

Convencida de que su esposo no estaba trabajando, sino con su amante, Ana decide ir a buscarlo a la empresa, no obstante, a su paso se encuentra con Efraín, el conductor de Horacio, quien le pide no entre a la oficina del arquitecto, pues la aprecia tanto que no quiere evitarle un gran dolor.