Ana María Estupiñán y el divertido encuentro con Rigoberto Urán: hizo reír a muchos fans

Los internautas le pidieron a los dos, que por favor no subieran más contenido, porque no podían parar de verlos. Asimismo, ellos aseguraron que se divirtieron mucho haciendo dicho video.

"Ahora la verdadera Michelle con 'Rigo' de la serie", "Jajaja😂😂 el multiverso de Rigo", "Cada que Rigo se junta con los de la novela, no me dejan trabajar por estar pendiente de las historias", "como un multiverso ajajajaja que risa ese Rigo es el mismo Midas", "Se le juntó el ganado mijo", "Jajaja este Rigo no deja de sorprenderme", dijeron algunos.

Hay que destacar que, Ana María Estupiñán tiene un emprendimiento, con el que empodera a las mujeres y se llama 'Ame'. A diario la felicitan por esta labor tan bonita y por ser unas de las mejores actrices del país.

Recientemente, dio de qué hablar, luego de que se conociera que la esposa de Mattias Bilyn cobra $432.300 por un saludo. Todo se puede hacer por página Famosos.com. Registrarse y luego enviar los datos para recibir el video. Si en 7 días no se lo envían, le devuelven el dinero.