Ana Karina Soto y Alejo Aguilar responden a críticas que le hacen a su hijo por pintarse las uñas

Ana Karina Soto y Alejo Aguilar hablaron de todo lo que están molestando a su hijo, Dante.

El problema fue creciendo poco a poco, por lo cual, estuvieron con su pequeño en 'Buen Día Colombia'. Allí hablaron los tres y de cómo ha sido todo ese proceso que están afrontando.

Todo empezó, luego de que él estaba en un video mostrando el diseño que se hizo en las uñas. Esto llamó la atención de todos, porque había unos muñequitos y criticaron a los padres y al niño por tener el cabello largo. A pesar de esto, el pequeño demostró mucha seguridad y dijo que él decidió todo lo anterior, y no otra persona.

Respecto a esto, fue Alejo Aguilar el que se refirió al tema y afirmó que ellos han permitido que los seguidores se involucre en sus vidas. Además, por ser figuras públicas, están expuestos a todo. Esto hace que sean más propensos a que reciban comentarios negativos y que puedan opinas sobre todo lo que hacen.

En medio de todo esto, el mismo papá fue el que dijo que Dante era un niño con mucho carácter, a pesar de tener solo 6 años. Una de las cosas que dijo que dejó pensando a mucho fue que: “Él tiene alma de teflón, todos los artistas tienen eso y las cosas van resbalando. Después el pequeño aseguró que se pintaba las uñas porque le gustaba.

"Pero no nos escandalizamos porque niños en La Guajira se están muriendo de hambre ni por los feminicidios. Debemos estar muy cerca de nuestros hijos y no escandalizarnos por eso. Me encanta que él tenga su personalidad", expresó Aguilar. Él estaba muy molesto por todo lo que le habían dicho a su hijo y salió a defenderlo.