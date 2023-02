Ana Gabriel habló de su retiro de la música: "estoy cansada... no me siento bien como artista "

La cantante mexicana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Dicha situación causó gran malestar en la intérprete de 'Mi Talismán', 'Quién como tú' y otros éxitos, quien aprovechó para contarles a sus seguidores que pronto dejará los escenarios, pues según ella se siente cansada y quiere pasar tiempo con su familia, actividad que por dedicarse durante más de 50 años a la música no ha podido hacer.

Pese a que se desconoce si el retiro será definitivo o temporal, la noticia entristeció a sus seguidores, pues consideran a Ana Gabriel como una de las artistas más importantes de México.

Cabe resaltar, que tras el show, la cantante mexicana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, texto en el que indicó que por primera vez se sintió muy desequilibrada como artista por la actuación de su público, pues le faltaron al respeto, no dejándola expresarse libremente.

"A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana" escribió Ana Gabriel en su cuenta de Instagram.

