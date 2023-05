Ana del Castillo y su insólita respuesta al ser comparada con Selena: bien fea y con lagañas

La cantante desató polémica por su respuesta. Aunque se sintió halagada, decidió responder de una forma inesperada.

La cantante vallenata Ana del Castillo en medio de una charla con una cuenta de TikTok dedicada a este género musical, se e xpresó de manera particular sobre sí misma.

En la charla le resaltaron que las personas usualmente la comparan con la cantante de texmex Selena Quintanilla, "¿sabías que te comparan con Selena", le dice el hombre que la entrevista.

Puede ver: Ana del Castillo versionó 'Mientras me curo del Cora' de Karol G y la convirtió en vallenato

Ante eso, la cantante hace una comparación que para muchos fue sincera, mientras que otros no estuvieron de acuerdo con lo expresado por Castillo; pues resaltó que en los tiempos de Selena era mucho más difícil hacerse cirugías estéticas.

"Cuando Selena estaba viva no había tiempo para operaciones, ¿cuándo viste una cirugía estética en ese tiempo? Y esa mujer era una cosa loca, un reloj de arena. Era una mujer que tenía una boca pronunciada, una belleza latina, exótica".

Lea también: Predicen fin de relación de Piqué y Clara Chía, no iría para ningún lado: Piqué la cambiará por otra

Agregó que se siente muy agradecida de que la comparen con la recordada cantante, sin embargo, parece que no está muy de acuerdo con lo que le dice el público.

"Que me comparen con Selena para mí es un halago, porque ustedes no me han visto recién levantada, soy fea y con lagañas”, dijo.

Su respuesta desató comentarios en redes: "parece que no quiere salir de esas bobadas y respuestas sin sentido.. Cuándo va dar una entrevista q no sean payasadas y burlas?", "eso es lo que es esta mujer sincera y sin tapujos hermosa", "me gusta su personalidad 👏".