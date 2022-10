Ana del Castillo recordó vergonzosa experiencia: un fan le metió el dedo en el jopo

La cantante de vallenato hizo varias confesiones sobre anécdotas que ha vivido en los conciertos.

Así le pasó a la cantante vallenata Ana del Castillo, quien en una entrevista con Eileen Roca habló sobre uno de esos momentos vergonzosos que ha vivido.

La exreina recuerda que una vez se le partió un diente a la cantante y ahí Ana del Castillo aprovecha para contar que en realidad eso no fue nada, pues en una ocasión un fan le tocó más que la nalga.

"Me metieron el dedo en el asterisco", indicó.

Aseguró que le gusta tener contacto con sus fans, pero en esa ocasión se propasaron.

"A mí me gusta que la gente me abrace y me gusta abrazar, pero ya meterte el dedo en el ‘jopo’, no me gusta", agregó.

Ana del Castillo no usa ropa interior

En la entrevista continuaron hablando de temas diversos e íntimos por lo que la cantante también ratifico que ella no usa ropa interior; argumentó que se siente libre y que en tierra caliente es muy incómodo.

"Te sientes más fresca, ventilada… Hay más libertad en tu zona”. Aprovechó para confesar que tampoco usa ropa interior con Jeans: “Yo vivo en Valledupar y en Valledupar hace un clima caliente, y no puedes tener ‘la pepita’ sudada", dijo.

Con su respuesta generó cientos de reacciones en redes sociales, pues muchas se sintieron identificadas con ella, mientras que otros criticaron la confesión de Ana del Castillo.

"Es bueno ser abiertos, pero hablar así ya es vulgar", "hubiera sido yo el del dedo en el * y todavía no me hubiera lavado la mano", "somos dos nena sin ropa interior todo es mejor", se lee en los comentarios.