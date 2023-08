Ana del Castillo quiso lucir tremendo cuerpazo, pero más de uno la criticó: "No es nada femenino"

Ana del Castillo fue criticada por varios al lucir su abdomen.

Mientras ella intentaba controlarse, pero más "desarmaba". Uno de sus compañeros de la banda le pasó un pañuelo para que pudiera sonarse y secarse las lágrimas.

En el video que se circuló por redes sociales, se pudo ver como Ana del Castillo no podía cantar, de lo mal que se sentía. Ella hacía señas a los que fueron al concierto, dándoles gracias por estar cantando, mientras a ella se le escurrían las lágrimas. Fue un momento bastante sentimental y varios lo llevarán en su corazón.

Ahora bien, volvió a ser tendencia por aparecer en redes sociales mostrando su cuerpazo. Sin embargo, muchos se fijaron en que se le veían demasiado las venas y la empezaron a criticar.

La intérprete de 'La cachera' subió un video luego de haber hecho su rutina de ejercicios, allí lució un top y una pantaloneta. Se veía muy radiante, pero algunos dijeron que no era muy femenino y hasta afirmaron que se le estaba dañando el cuerpo.

"No es nada femenino y menos algo natural", "Pobrecita 😓, necesita terapia 🤔", "Me gusta ver carnecita, no ese venerio y cuerda, por favor, abdomen de fisicoculturista", "Me gusta ver carnecita, no ese venerio y cuerda, por favor, abdomen de fisicoculturista", "Se le está dañando el cuerpo y ha perdido los rasgos femeninos, lástima", dijeron algunos.