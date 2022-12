La actuación de Ana del Castillo fue apoyada por muchos, pero criticada por quienes aseguran no fue la manera de actuar, razón por la que la cantante de vallenato decidió dar declaraciones al respecto.

En su relato, Ana dejó muy claro que si la situación volvía a ocurrir no dudaría en defenderse, pues el respeto hacía los seres humanos no tiene que ver con la manera de vestirse, hablar o expresarse.

"Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andábamos con una buena actitud y sí fue el hombre que me agarró el jopo, porque cuando me agarró el jopo vine yo y le agarré la mano y lo zarandeé para que sea serio, sí, porque uno merece respeto y veo comentarios como que “es culpa de ella”, como que todavía no ha cambiado ese machismo" indicó.