Ana del Castillo hizo historia en el parque de la Leyenda con su primer álbum ¡Lo llenó a full!

Ana del Castillo primera mujer que llena el parque de la Leyenda con un lanzamiento.

Más de 20 mil personas llegaron al parque de la Leyenda, un espacio creado para realzar el folclor vallenato y en donde los palcos y graderías no dieron a basto para los seguidores de la joven artista de 23 años.

Para Ana del Castillo estar allí era un sueño que se convirtió en realidad gracias a su perseverancia, disciplina y talento, tal y como lo expresó en su cuenta de Instagram: "gracias Jesucristo. No sé ni por dónde empezar… porque son tantos sentimientos encontrados! Tantos días trabajando y preparando todo para este día. Aún no me lo creo!! Es como un sueño hecho realidad y estoy segura que fue gracias al favor de Dios🤍🙏🏼"

Durante su show para presentar 'El favor de Dios', la artista interpretó las 15 canciones que hacen parte de su nueva producción musical, melodías en las que sobresalen: 'El favor de Dios', 'La voy hacer boja', 'La cachera', 'Ay ay ay', entre otros.

Los asistentes y seguidores de Ana consideraron el evento como un acontecimiento histórico, pues es la primera mujer que llena el parque con un lanzamiento y aún más con dicho género musical, ya que cabe resaltar que en otras ocasiones artistas como: Silvestre Dangond, Peter Manjarres, Martin Elías y Elder Dayán han logrado esta hazaña.