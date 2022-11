Ana del Castillo está hospitalizada: sus seguidores se preocupan por su salud

Ana del Castillo está molesta por no recibir patrocinio

Durante pleno concierto en vivo, Ana del Castillo criticó publicamente a varias empresas, dado que después de tocar varias puertas para recibir apoyo en el lanzamiento de su primer disco, solamente ha recibido negativas y nadie se ha interesado por su proyecto musical.

La producción musical se llamará ‘El favor de Dios’ y el lanzamiento sería el próximo 26 de noviembre.

A pesar de su fama, varias empresas han dado una respuesta negativa ante su solicitud de apoyo. Sin embargo, hubo un gesto durante su última presentación que hizo que la artista respondiera de manera contundente a los empresarios.

El hecho sucedió cuando una reconocida marca le solicitara que se tomara una fotografía con su producto, a lo que la cantante no dudó ni un segundo para contar todo lo que le ha pasado con su proyecto.

“Yo a todas las marcas de trago las he llamado para que me ayuden con el lanzamiento, porque se necesita dinero, patrocinio, permisos o lo que sea para subsanar gastos. Entonces sí quieren que uno se tome fotos aquí y le promocione la marca como si uno no valiera nada, pero me han cerrado la puerta”, expresó del Castillo.

Además, la cantante explicó que su nombre también tiene un valor y por esto no está dispuesta a recibir una botella por una promoción, “si quieren una foto conmigo también ayúdenme con el lanzamiento”, dijo en la presentación.