Ana de Nadie: Mientras Ana se va a la finca a descansar, su familia está pasando por varias crisis

Por otra parte, Pedro fue a la casa de Violeta para decirle que le robaron la plata que ella le prestó. Ella no quería abrirle la puerta, porque sabe que no está bien empezar a sentir cosas por el hijo de su amiga. Por lo cual, le pide que no ingrese al apartamento, pero él insiste en que quiere hacerlo para contarle lo que pasó. Autor : Tomado de redes