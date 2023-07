Ana de Nadie: Adelaida tomó la decisión de dejar a Horacio definitivamente ¿Aceptara el arquitecto?

La vida de Joaquín vuelve a organizarse, mientras la de Adelaida se empieza a desmoronar.

En medio de la charla, Emma le hizo creer a Mona que odiaba a Joaquín y ella terminó confesándole que lo del periodista y lo sucedido tiempo atrás con su profesor era mentira; sin embargo, todo se salió de las manos cuando la practicante descubrió que la hija de los Valenzuela la estaba grabando.

Mona se sintió acorralada y llamó a Joaquín para amenazarlo, no obstante, él se enteró que la abogada de la joven no va a representarla porque no cree en sus acusaciones.